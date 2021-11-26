Подорожчання вершкового масла

Впродовж останніх місяців ціна масла на глобальному ринку зросла на третину, і незабаром подорожчає ще на 15%. Такої ж ситуації слід очікувати в Україні, адже наш ринок реагує на глобальні тенденції. Згідно з прогнозами, ціни зростуть до кінця 2021 року.

До речі Як перевірити якість оливкової олії: простий домашній рецепт

Фахівці відзначають, що зараз масло найдорожче за всі останні роки. Причини – подорожчання сировини та стрибок цін на газ.

Окрім того, попит на сировину від трейдерів теж зумовлює подорожчання масла. Але разом з тим в Україні масло дорожчає повільніше, ніж у світі.

Імпортери наразі не завозять іноземну продукцію через те, що після розмитнення її ціна вища, ніж у вітчизняного масла.