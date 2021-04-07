Чикагский стартап Blake's Seed Based разработал снеки, которые не содержат восьми сильнейших аллергенов – арахиса, орехов, пшеницы, сои, яиц, молочных продуктов, рыбы и моллюсков.

Новые баточникы без аллергенов состоят из семян, нута, листовой лободы и хрустящего риса. Ароматизаторами выступают малина, ананас или черника с лимоном.

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Сочетание тыквенных семечек, семян подсолнечника и семена коричневого льна добавляют питательности, аромата и хрусткости новым батончикам.

Батончики основатель проекта Blake's Seed Based Блейк Соренсон создал прежде всего для себя, ведь еще в дошкольном возрасте получил диагноз "смертельная аллергия на орехи". Три года назад Соренсон разработал начальные рецепты своих батончиков на основе семян для проекта бизнес-школы.

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