Сладкая кукуруза является привлекательной даже для малых и средних хозяйств. В этом году ее рентабельность составила 60 – 100%.

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Например, фермер Любовь Рыскулова из Херсонской области отвела под культуру 1,5 гектара. Себестоимость одного кочана составила 1,5 гривны, а реализация происходила за 2,5 – 3 гривны за початок.

Сообщается, что фермер продавала свою продукцию на оптовых рынках. Если найти другие точки конечной реализации непосредственно для покупателей – заработок может быть выше.

Также эксперты отмечают, что не стоит рисковать и лучше выбрать стабильные сорта, которые дают не рекордный, а стабильный урожай.

Выращивание продукции начало стоить аграриям больше денег. Подробнее об этом читайте в материале Агро 24 "Украинские аграрии стали больше тратить на производство сельхозпродукции".