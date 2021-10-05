Солодка кукурудза є привабливою навіть для малих та середніх господарств. Цього року її рентабельність склала 60 – 100%.

Цікаво BASF виводить на ринок перший гібрид соняшника традиційної системи вирощування

Наприклад, фермерка Любов Рискулова з Херсонської області відвела під культуру 1,5 гектара. Собівартість одного качана склала 1,5 гривні, а реалізація відбувалася за 2,5 – 3 гривні за качан.

Повідомляється, що фермерка продавала свою продукцію на оптових ринках. Якщо знайти інші точки кінцевої реалізації безпосередньо для покупців – заробіток може бути вищим.

Тако експерти зазначають, що не варто ризикувати та обрати стабільні сорти, які дають не рекордний, а стабільний урожай.

Вирощування продукції почало коштувати аграріям більше коштів. Детальніше про це читайте у матеріалі Агро 24 "Українські аграрії стали більше витрачати на виробництво сільгоспродукції".