Данные Государственной службы статистики Украины свидетельствуют, что затраты на производство продукции растительного происхождения за отчетный период увеличились на 32,8%, животного происхождения – на 41,1%.

Расходы на материально-технические ресурсы промышленного происхождения, которые используются в сельскохозяйственном производстве, за первые 8 месяцев текущего года увеличились на 37,8%.

В августе этого года затраты на производство агропродукции выросли на 1,9% относительно показателя предыдущего месяца (июль), в том числе растениеводческой продукции – на 2,4%, животноводческой – на 0,2%. Стоимость затрат на материально-технические ресурсы за август выросла на 4,3%.