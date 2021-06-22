Совершенная защита: как работает на подсолнечнике фунгицид Пиктор®

Подсолнечник – одна из самых распространенных сельскохозяйственных культур в Украине и любимец аграриев. Но его урожайность зависит от многих факторов, один из которых – надежная защита от болезней.

В Украине посевные площади подсолнечника в течение последних восьми лет каждый сезон превышают 5 миллионов гектаров. В 2020-м было посеяно 6,3 миллиона, что составляло почти 23% от общей посевной площади страны. А в этом сезоне даже больше, чем 6,5 миллиона гектаров.

В то же время, урожайность подсолнечника в Украине в последние годы крайне нестабильна: например, в 2019-м средний уровень составил 25,1 ц/га, а в 2020-м – лишь 20,6 ц/га. Согласитесь, разница существенная!

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Главная причина прошлогоднего снижения урожайности подсолнечника – неблагоприятные погодные условия, а именно – резкие перепады температур и засуха в регионах, где преобладают посевные площади подсолнечника, и высокий уровень осадков в западной Украине. В этом же сезоне погодные условия (невысокие температуры и регулярные осадки) по всей территории Украины в мае – июне очень способствуют распространению болезней.

Наиболее предсказуемая болезнь этого сезона – септориоз, для развития которой были оптимальные условия – дождь и умеренные температуры. Эта болезнь распространяется очень быстро по полю вместе с каплями воды.

И все же самые большие враги подсолнечника, которые появляются в более поздние фазы, – это уже давно надоевшие альтернариоз, склеротиниоз и фомоз. Они крайне опасны тем, что проявляются на всех наземных частях растения – стеблях, листьях и корзине. Особенно активны возбудители этих болезней в период цветения.

При поражении листостебельной массы альтернариозом потери урожая достигают 20 – 80%. Оптимальными условиями для поражения являются температуры в диапазоне 25 – 27°С и 12 часов увлажненного листа.

Для развития фомоза, который, кстати, возможно начнет свою вредоносную деятельность с фазы начала интенсивного удлинения стебля, также складываются благоприятные погодные условия, а именно температура воздуха в диапазоне 20 – 25°С, наличие капельной влаги и влажность воздуха выше 60%. Поражения могут проявляться как на листьях, так и на стеблях (черное пятно в местах прикрепления черенка), что является более существенным. Болезнь поражает проводящую сосудистую ткань растения, что влияет на отток сахаров к корневой системе. Потери урожая могут достигать до 40%.

Чрезвычайно разрушительная болезнь и склеротиниоз – потери урожая могут достигать 60%. Склеротиния поражает подсолнечник на протяжении всего сезона, поэтому выделяют три разных типа симптомов – базальная гниль стебля, гниль середины стебля и гниль корзины. У пораженных растений меньшие размеры корзины и сниженная масса семян. Особенно опасна гниль корзины на стадии ее созревания – болезнь быстро и агрессивно расширяется, пока не поразит всю корзину.

При таких сложных условиях, единственный эффективный метод защиты посевов подсолнечника – применение фунгицида. При этом очень часто растение поражают одновременно несколько патогенов. В таком случае нужен мощный фунгицид, способный защитить культуру от нескольких болезней.

Именно поэтому эксперты советуют аграриям обратить внимание на системный комбинированный фунгицид Пиктор® компании BASF. Этот препарат содержит сразу два действующих вещества – боскалид и димоксистробин, которые имеют различные механизмы действия на возбудителей болезней и дополняют друг друга, гарантируя надежную защиту растения.

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Совершенство в каждой капле

Преимущества препарата

высокая активность против возбудителей склеротиниоза, альтернариоза, фомоза и других болезней подсолнечника

ярко выраженный "физиологический эффект" AgCelence®

высокая фунгицидная и физиологическая эффективность благодаря наличию двух инновационных действующих веществ из разных химических классов

длительное профилактическое действие

снижение потерь перед и во время сбора урожая

высокая биологическая и экономическая эффективность

безопасен для пчел

возможность применения авиационной обработки



Место Пиктор® в системе защиты

Отдельно стоит остановиться на двух чрезвычайно важных преимуществах препарата.

AgCelence®-эффект – физиологический эффект, который обеспечивает улучшение общего состояния растений, повышает их устойчивость к стрессам, стимулирует рост и способствует накоплению вегетативной массы. AgCelence® – бренд компании BASF, что объединяет преимущества, которые дополняют обычную защиту растений, и дает аграрию большую отдачу от капиталовложений и уверенность в успешном будущем бизнеса.

Пиктор® – безопасен для пчел, что должно чрезвычайно радовать пчеловодов, ведь подсолнечник – популярная медоносная культура. На юге Украины он вообще обеспечивает главный медосбор, а также пополнение запасов пыльцы в гнездах пчелиных семей.



Пиктор® безопасен для пчел



Урожайность подсолнечника с Пиктор®

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