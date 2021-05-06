В сентябре 2020 года Китай стал крупнейшим импортером украинского подсолнечного масла, купив продукции на $76,3 млн (36,7% от общего экспорта подсолнечника). Незначительно отстала и Индия, которая закупила нерафинированного масла в Украине на $66,7 млн. А все потому, что подсолнечник – стратегически важная масличная культура, которая играет ключевую роль в сельскохозяйственном секторе Украины. По информации Госстата, в 2020 году выручка от продажи подсолнечного масла достигла $5,3 млрд.

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В то же время по ряду причин (от погоды до пандемии) средняя урожайность подсолнечника по Украине оставляет желать лучшего. Так, в прошлом году с площади в 6,247 млн га аграрии собрали 13,1 млн тонн подсолнечника. То есть его урожайность составила на уровне 2 т/га и еще больше просела по сравнению с 2019 годом. Следовательно, существует потребность не столько в увеличении площадей, сколько в росте урожайности на тех площадях, которые уже отведены под подсолнечник. Для этого аграриям стоит сфокусироваться на полной технологии выращивания: обработке почвы, качественном подборе посевного материала, системе защиты и сбора урожая с наименьшими потерями.

Обработка почвы

Соблюдение севооборота и введение в него таких предшествующих культур как кукуруза, озимая пшеница или картофель помогут получать высокие и устойчивые урожаи подсолнечника. Весеннее закрытие влаги – обязательное условие предпосевной обработки почвы для растения. А в засушливых регионах для посевов следует обеспечить плотный контакт семян с почвой для сохранения драгоценной влаги от испарения.

Качественные семена или гибриды

Качественные семена – лучший способ инвестировать в будущий урожай. В частности, использование гибридов подсолнечника с высоким генетическим потенциалом урожайности – это 50% успеха. От того, насколько быстро семена взойдут, а растение вступит в силу и будет противостоять сорнякам и болезням, зависят размер и наполненность корзины, а значит – и урожайность. Поэтому лучшими вариантами для украинского рынка являются засухоустойчивые высокоолеиновые гибриды, устойчивые к осыпанию.

Гибриды подсолнечника следует выбирать, учитывая густоту стояния растений, соответствие почвенно-климатической зоне, энергии начального развития и масличности.

Гербицидная защита

Если на начальных этапах роста и развития подсолнечника не уделять достаточно внимания борьбе с сорняками, они могут подавлять растение и поэтому приводить к потери 10-20% (а в отдельных случаях и 50%) урожая. Лобода, щирица, осот, амброзия, волчок подсолнечный и другие вредоносные объекты мешают подсолнечнику не менее распространенных болезней.

Уменьшить их влияние можно системой факторов: от севооборота, обработки поля, практикования покровных культур до качественного использования гербицидов. При выборе препарата следует обращать внимание на историю поля (какие были сорняки и имеют ли они потенциал проявиться), растение и сам вид сорняка.

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Фунгицидная защита

Фунгицидная защита стала неотделимой профилактической мерой для предотвращения болезней, которые угрожают подсолнечнику. По данным нашего собственного исследования в течение 2016-2018 годов, самыми распространенными болезнями на территории Украины на подсолнечнике были фомоз, фомопсис, альтернариозом, склеротиниоз и септориоз. Рассмотрим, как уберечься от каждой из них.

"Лидер" в посевах подсолнечника, известный каждому украинскому аграрию, – фомоз. В результате этой болезни корни недополучают питательных веществ и умирают, или критически теряют массу и содержание масла в семенах. Болезнь продвигается в виде черных пятен от нижних листьев вверх. В целом фомозом по Украине заражается почти треть посевов ежегодно.

Очень похож на предыдущую болезнь, но более агрессивный – фомопсис. Главное отличие в том, что он требует много влаги, поэтому бурые пятна болезни в поисках воды глубоко проникают в растение, высушивая его изнутри. Это приводит к полеганию. В засушливых регионах распространена другая темная пятнистость с желтым краем – альтернариоз. Для массового распространения этой болезни достаточно лишь росы или влажности. Растение засыхает, зараженные семена из-за большого содержания микотоксинов нельзя использовать в пищевой промышленности.

Коварная болезнь, которая может до 8-12 лет угрожать посевам, находясь в почве – это склеротиниоз. Из-за гриба склеротинии на зараженных полях опасно использовать глубокую вспашку, ведь этим можно только навредить и спровоцировать дальнейшее распространение болезни. Болезнь имеет два типа заражения: наземный (контролируется препаратами) и подземный. Защитить посевы можно только своевременным использованием фунгицидов и грамотным севооборотом.

Большие пятна на листьях подсолнечника после значительных осадков – это септориоз. Дождливая погода – идеальные условия для его активного развития. Распространяется септориоз по листьям через капли дождя со слизистыми массами.

Здоровые, крепкие растения с сильным иммунитетом способны противостоять угрозам со стороны болезней. А стать такими подсолнухи могут после применения первого и единственного морфорегулятора-фунгицида Архитект®. Удачное сочетание трех действующих веществ вместе с мощной формуляцией позволяет максимально раскрыть потенциал культуры. Использование Архитект® обеспечивает гораздо больше преимуществ для растений подсолнечника и ценностей для фермеров, чем после просто фунгицидов.

Как морфорегулятор, Архитект® положительно влияет на все органы растения. Образуется мощная корневая система, которая больше по массе. Это позволяет подсолнечнику лучше укрепляться в почве и обеспечивает более интинсивное поглощение воды и питательных веществ.

Оптимальная архитектоника растений

обеспечивает повышение стрессоустойчивости и высокий урожай

Влияние на высоту, см

Листья растения становятся толще, что лучше защищает подсолнечник от потери влаги и проникновения грибных болезней, а также дольше сохраняется зеленым, продолжая процесс фотосинтеза. Архитект® влияет на существенное уменьшение высоты растений, делая стебли короче, толще и крепче – уменьшая вероятность полегания и снижая затраты энергии при транспортировке питательных веществ и воды. Совокупность этих факторов положительно влияет на величину и наполненность корзины, что влияет на повышение урожайности культуры во всех регионах, где агропроизводители используют препарат.

Окупаемость Архитект® – 1,0 ц/га

Как фунгицид он контролирует основные листовые болезни подсолнечника: септориоз, альтернариоз, ржавчину, фомоз, фомопсис и уменьшает вероятность поражения склеротиниозом. Пираклостробин в его составе способен перераспределяться во внутренние ткани растения, а затем, обнаружив патоген, блокировать его дыхание. Благодаря этому грибковым организмам не хватает энергии и они погибают.

В общем растения, обработанные Архитект®, формируют оптимальную архитектонику, и иммунитет растений улучшается. И самое важное, что использование его окупаемое, начиная от 1 центнера с гектара прибавки. Все, что выше – ваша чистая прибыль.

Архитект® – длительное защитное фунгицидное действие



Контроль Архитект® 1,5 л/га + Турбо 0,75 кг/га

Агроцентр BASF, Хмельницкая область, 2019 год, применение в фазу BBCH 18-20. Фото сделано через 70 дней после внесения

Сбор урожая

Не менее важен своевременный и эффективный сбор урожая – это значительно увеличит потенциальную прибыль производителей подсолнечника. Срок сбора урожая обусловлен прежде всего завершением процесса накопления растениями питательных веществ.

Различают три степени зрелости: желтая, коричневая и полная. При желтой листья становятся лимонно-желтыми, а биологическая спелость семян составляет 30-40%. Коричневая зрелость наступает при влажности семян 12-14%. При полной спелости влажность семян составляет 10-12%, а сами растения сухие, ломкие, семена осыпаются.

Сбор подсолнечника комбайнами следует начинать, когда 85-90% растений достигли коричневой зрелости. Обязательно следует учитывать уровень влажности во время сбора урожая, чтобы его можно было хранить без дальнейшей просушки. Собирать подсолнечник с поля нужно, когда влажность зерен ниже 15%.

Поздний сбор подсолнечника приведет к потере 2-3 ц/га урожая из-за осыпания спелых тяжелых семян подсолнечника и уменьшения массы семян в корзинах, а емкость масла в семенах снизится на 2,5-3%.

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Соблюдение всех факторов позволит украинским аграриям нарастить урожайность подсолнечника без дополнительного увеличения посевных площадей. А это сегодня, в условиях истощения почв, имеет важное значение. Кроме того роста урожайности подсолнечника позволит увеличить производство и экспорт масла на внешние рынки. Украина имеет все шансы удерживать лидерство в производстве подсолнечного масла и семян – ими нужно только воспользоваться.