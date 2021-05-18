В этом году во всей Калифорнии наблюдалась сухая зима, поэтому растения прекрасно перенесли погоду. Несмотря на то, что было несколько штормов, снежный покров и уровень воды находились значительно ниже нормы.

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Теплая температура гарантировала отличные условия цветения, пик цветения приходился на конец февраля и в начале марта. Условия выращивания в апреле способствовали активному развитию культуры, заболеваемость растений также была очень низкой.

Также сообщается, что урожай превзойдет все ожидания и будет наибольшим.

Украинские садоводы получили новый вариант сбыта черешен. Больше об этом читайте в материале Агро 24 "Украина может экспортировать черешни в Италию".