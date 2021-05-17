Сейчас итальянские трейдеры уже интересуются покупкой черешен из Узбекистана. Они осознают, что в 2021 году эта позиция будет дефицитной. Кроме того, свой шанс ввезти в Италию свою продукцию имеют Молдова и Украина.

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Отмечается, что Италия не сможет собрать треть урожая черешни, поэтому импорт может составлять рекордные 50 тысяч тонн.

Наращивает производство черешни Турция, поэтому вполне возможно, что именно эта страна станет основным поставщиком фрукта в Европу, тем более, что не имеет возможности сбывать эту продукцию в Китае.

Продукты в Украине продолжают дорожать. Больше об этом читайте в материале Агро 24 "Непрерывный рост: какие продукты больше всего подорожали в этом году".