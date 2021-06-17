США и Россия позади: Украина возглавила рейтинг экспортеров проса

По итогам 2020 года, Украина заняла первое место в рейтинге крупнейших экспортеров проса в мире по объему. Далее следуют США, РФ и Индия.

Топ3 стран-импортеров проса из Украины в 2020 году:

Индонезия (14% украинского экспорта) Польша (7%) Великобритания (6%)

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Структура импорта проса в разрезе основных стран-поставщиков выглядит так:

Индонезия: США (74%), Украина (20%), Турция (2%)

Польша: Украина (67%), Франция (14%), Индия (9%)

Великобритания: Украина (67%), Франция (14%), Индия (9%)

Сколько заработала Украина на просе в 2020 году

Мировой рынок проса: возможности для Украины / Инфографика УАК

В целом, спрос на просо на международном рынке в последние годы стабильный, но при этом достаточно низкий – на уровне 300 – 350 000 тонн (это лишь 0,2% мирового импорта всех зерновых культур). Однако даже такая сравнительно незначительная доля проса в мировой торговле позволила Украине получить за 2020 год выручку в размере 29,3 миллиона долларов.

Прогнозы на 2021 год

Производство проса в Украине в сезоне-2021/22 может достичь 300 тысяч тонн и стать рекордным за последние 10 лет.

Подробнее читайте об этом в материале Агро24 "Просо неожиданно набирает популярность – производство в этом году может быть рекордным".