Причин подорожания гречки несколько. Собственное производство крупы в Украине очень сократилось, за 4 года показатель упал втрое.

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Для удовлетворения внутренних потребностей Украине нужно 150 тысяч гектаров гречихи, а сейчас мы имеем в среднем 60 тысяч гектаров этой культуры.

Кроме того, через Казахстан в Украинеу с казахстанскими бирками заходит дешевая российская гречка. Плюс свою судьбу внес и карантин, который создал ажиотажный спрос на крупу.

Вместе с тем отмечается, что производители не заинтересованы в подорожании крупы, ведь зарабатывают на объемах. При различной цене маржа производителя та же, а спрос увеличивает как раз меньшая цена.

Предложение грибов пока превышает спрос. Больше об этом читайте в материале Агро 24 "На рынках стало грибов: как это повлияет на цену".