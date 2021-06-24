Суперпленка и облучение позволяют хранить землянику свежей до 12 дней

Ученые Национального научно-исследовательского института Канады (INRS) создали биоактивную упаковочную пленку для садовой земляники, которая помогает сохранять ягоды свежими до 12 дней.

Новая упаковочная пленка сделана из хитозана – молекулы, которая содержится в панцирях моллюсков и имеет свойство сдерживать рост плесени. Также пленка содержит эфирные масла и наночастицы с антимикробными свойствами.

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Пары эфирного масла защищают землянику, а если пленка контактирует с плодами, то хитозан и наночастицы предотвращают попадание плесени и болезнетворных микроорганизмов на поверхность ягод, – раскрыла секрет изобретения профессор INRS Моник Лакруа.

В упаковке из новой пленки можно применять абсорбирующие подложки для ягод, которые сейчас широко используют производители.

Исследования показали эффективность пленки против многих болезней, в частности, против Aspergillus niger – высокочувствительной плесени, которая вызывает значительные поражения земляники, говорит Лакруа.

Канадские ученые также протестовали применение комбинации "упаковка из биоактивной пленки + облучение ягод ионизирующим излучением". Когда упаковка подвергалась воздействию радиации, наблюдатели отмечали значительное увеличение срока хранения ягод и сокращение потерь продукции наполовину по сравнению с контрольным образцом земляники, для которого ни пленка, ни ионизирующее облучение не применялись.

На 12-й день эксперимента по хранению ученые зафиксировали 55% потерь для контрольного образца земляники, 38% для ягод, которые хранились в упаковке из новой пленки, и 25% для упакованной ягоды, подвергшейся ионизирующему облучению.

Облучение не только позволило увеличить срок хранения, но также помогло сохранить большее количество полифенолов в ягодах. Эти молекулы придают землянике цвет и обладают антиоксидантными свойствами.

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