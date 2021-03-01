В последние годы спрос на клубнику показывает стремительный рост.

Производство клубники – одна из ключевых сфер точного земледелия. Аграрии из разных уголков мира пытаются оптимизировать этот процесс, ведь согласно прогнозам, потребительский спрос должен стабильно расти в течение ближайших лет.

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Данные продовольственной и сельскохозяйственной организации (ФАО) свидетельствуют, что общее производство клубники выросло на впечатляющие 39,4% между 2008 и 2018 годами. Тенденция в Европе достаточно похожа, ведь темпы роста на континенте стабильно движутся вверх.

Учитывая эти тенденции, аграрии и ученые по всему миру начинают активнее развивать технологии выращивания клубники в тепличных условиях.