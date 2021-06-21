Томат весом полкилограмма: в Азербайджане вырастили удивительный овощ

Азербайджанцы могут похвастаться огромными помидорами. Вырастить овощ удалось ученым из НИИ овощеводства при Минсельхозе Азербайджана.

Как сообщил директор НИИ Эльмар Аллахвердиев, они вывели 10 новых сортов, которым еще не присвоили названия, но уже показали свои свойства на дегустации.

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Это совершенно новые сорта, томаты разного размера, вес некоторых из них составляет 250-400 граммов. Три сорта – это томаты экзотических цветов. По форме и размерам они напоминают клубнику, – отметил он.

Остальные сорта – это томаты, которые выращиваются кистями. Один такой томат весит 90-100 граммов. Сейчас этим сортам присваиваются названия, ученые обсуждают варианты.

Директор также добавил, что эти томаты выращиваются в теплицах, но в дальнейшем фермеры смогут высаживать их в открытом грунте.

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