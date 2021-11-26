Томаты – почтой: украинские аграрии освоили эффективную технологию доставки овощей

Производитель томатов – предприятие "Агрокоин" из Водяного Запорожской области реализует продукцию через почтовую службу.

Агрофирма имеет 3 гектара пленочных теплиц, где выращивает огурцы, большие розовые и желтые томаты (их покупают оптовые покупатели и торговые сети), а также разноцветные томаты черри, которые отправляются по почте в рестораны.

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Рестораны заказывают у нас продукцию с доставкой по почте – обычно это томаты черри. Упаковываем их в панетки и картонные коробки. При отправке отмечаем, что упакованы овощи. По крайней мере, в Киев они доезжают без проблем, – рассказал владелец "Агрокоина" Андрей Черный в интервью журналу "Плантатор".

Аграрий отметил, что крупные партии овощей забирают своим транспортом оптовики и логистические центры, а партии до 1 тонны на небольшие расстояния – в Запорожье или Днепр – фермер может доставить своими силами.

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Почему не реализуют овощи по соцсетями?

"Агрокоин" имеет свои страницы в соцсетях – фейсбуке и инстаграмме. Но через них продажи не практикует, как это делают многие другие фирмы. В соцсетях ищут товар преимущественно розничные покупатели, которым нужен ассортимент, в то время как "Агрокоин" практикует промышленное выращивание огурцов и томатов.