Як розповів співвласник ферми "Брати Лохиновичі" Ігор Філоненко, обривання квіток із саджанця необхідне для розвитку вегетативної маси рослини.

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Не тільки лохині, а й будь-якому молодому саджанцю потрібно в перший рік після посадки обривати квітки, аби рослини краще розвинулися і набрали хорошу вегетативну масу. Перевірено: якщо дати рослині плодоносити в перший рік, розвиток куща загальмовується на 1-2 роки, – сказав фермер.

Він розповів, що підрізати лохину треба, починаючи із розсади у горщиках. Як правило, обрізку лохини роблять не тільки восени, а й наприкінці літа, видаляючи пагони заміщення.

Також фермер закликає звертати увагу на особливості сорту, адже кожен з них відрізняється в догляді.

Лохина стала більш поширеною культурою в Україні, що зменшило її вартість. Більше про це читайте у матеріалі Агро 24 "Різке падіння: ціна на лохину впала на третину".