На сегодняшний день в Украине вопрос содержания трансжиров в продуктах не урегулирован законодательно. Но Верховная Рада уже проголосовала за соответствующий законопроект в первом чтении – его поддержали 304 депутата. Документ устанавливает ограничения при использовании трансжиров, нормы по маркировке и самое главное – серьезные штрафы за нарушение закона, написала глава Госпотребслужбы Украины Владислава Магалецкая в блоге на сайте "Новое время".
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Медлить с принятием этого принципиального закона нельзя. Украина должна быстро реагировать на мировые и европейские тренды. Рецепт реформ прост – нужно вводить европейские нормы по безопасности и качеству продуктов питания, воды, использования химических веществ и тому подобное, – отметила Магалецкая.
Какая ситуация в мире?
Ежегодно около полумиллиона человек умирают в результате сердечно-сосудистых болезней, развившихся из-за чрезмерного потребления трансжиров, уверяет ВОЗ.
В 42-х странах, среди которых – Австрия, Венгрия, Польша, Германия, Нидерланды, Дания, Швеция, Норвегия, Финляндия – уже действуют законодательные ограничения по использованию трансжиров.
Одной из первых ограничения на трансжиры ввела Дания. В 2003 году страна приняла решение об обязательных ограничениях промышленно производимых трансжиров, и через год оно вступило в силу. В результате смертность от сердечно-сосудистых заболеваний в Дании существенно снизилась уже за первые 10 лет.
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