Трансжиры в продуктах: Украина должна ввести европейские нормы продовольственной безопасности

В Украине нужно как можно быстрее ввести в действие закон об использовании трансжиров, которые могут вызвать сердечные заболевания, ожирение, диабет, расстройство иммунной системы.

На сегодняшний день в Украине вопрос содержания трансжиров в продуктах не урегулирован законодательно. Но Верховная Рада уже проголосовала за соответствующий законопроект в первом чтении – его поддержали 304 депутата. Документ устанавливает ограничения при использовании трансжиров, нормы по маркировке и самое главное – серьезные штрафы за нарушение закона, написала глава Госпотребслужбы Украины Владислава Магалецкая в блоге на сайте "Новое время".

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Медлить с принятием этого принципиального закона нельзя. Украина должна быстро реагировать на мировые и европейские тренды. Рецепт реформ прост – нужно вводить европейские нормы по безопасности и качеству продуктов питания, воды, использования химических веществ и тому подобное, – отметила Магалецкая.

Какая ситуация в мире?

Ежегодно около полумиллиона человек умирают в результате сердечно-сосудистых болезней, развившихся из-за чрезмерного потребления трансжиров, уверяет ВОЗ.

В 42-х странах, среди которых – Австрия, Венгрия, Польша, Германия, Нидерланды, Дания, Швеция, Норвегия, Финляндия – уже действуют законодательные ограничения по использованию трансжиров.

Одной из первых ограничения на трансжиры ввела Дания. В 2003 году страна приняла решение об обязательных ограничениях промышленно производимых трансжиров, и через год оно вступило в силу. В результате смертность от сердечно-сосудистых заболеваний в Дании существенно снизилась уже за первые 10 лет.

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С начала 2021 года специалисты Госпродпотребслужбы Украины зафиксировали 159 нарушений, связанных с оборотом фальсифицированного масла, прекратили оборот 568 килограммов продукта и изъяли из оборота 15,5 тонн. По результатам лабораторных исследований, в 48-ми образцах продукции обнаружены жиры немолочного происхождения. Также трансжиры используются в производстве жареных вкусностей, кондитерских изделиях, готовых закусках и т.д.