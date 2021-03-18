В Гренландии под километровым слоем льда ученые нашли растения. Это свидетельствует о том, что раньше на планете раньше уже были масштабные климатические катаклизмы и возможно их повторение.

Неожиданное открытие сделали ученый Вермонтского университета Эндрю Крайст и его команда. Произошло это недавно, но сама история началась более полувека назад.

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Находка растений подо льдом: хронология событий

1966 год . Ученые американской армии пробурили почти полтора километра льда в Гренландии. Со дна вытащили образец замороженного осадка длиной 4,5 метра. Он десятилетиями лежал в морозильной камере...

. Ученые американской армии пробурили почти полтора километра льда в Гренландии. Со дна вытащили образец замороженного осадка длиной 4,5 метра. Он десятилетиями лежал в морозильной камере... 2017 год . Образец нашли, но не изучали – «руки не доходили».

. Образец нашли, но не изучали – «руки не доходили». 2019 год . Эндрю Крайст наконец посмотрел в свой микроскоп. И не смог поверить в то, что увидел! Вместо простого песка или обломков скалы в образце были веточки и листья!

. Эндрю Крайст наконец посмотрел в свой микроскоп. И не смог поверить в то, что увидел! Вместо простого песка или обломков скалы в образце были веточки и листья! 2020 год . Крайст и международная группа ученых изучали эти уникальные ископаемые растения и осадок со дна Гренландии. Результаты их работы показывают, что большая часть острова или даже вся Гренландия в течение последних миллионов лет, возможно, даже последних сотен тысяч лет, были без ледового покрова.

. Крайст и международная группа ученых изучали эти уникальные ископаемые растения и осадок со дна Гренландии. Результаты их работы показывают, что большая часть острова или даже вся Гренландия в течение последних миллионов лет, возможно, даже последних сотен тысяч лет, были без ледового покрова. 2021 год. Крайст написал научную работу, о которой на днях сообщило популярное издание ScienceDaily. И теперь это удивительное открытие знает весь мир.

Ледяные щиты, как правило, измельчают и разрушают все, что попадается на их пути, но эти деликатные растительные структуры – идеально сохранены. Они окаменелые, но выглядят, как погибли только вчера. Это капсула времени для того, что жило в Гренландии, и чего мы не смогли найти больше нигде, – пишет в работе Эндрю Крайст.

Исследование свидетельствует о том, что ранее часть Гренландии, где обнаружили находку, была покрыта растениями. Вероятно, это был хвойный лес. Открытие также помогает подтвердить новое и тревожное понимание того, что гренландский лед мог полностью растаять в течение последних теплых периодов в истории Земли – периодов, подобных тому, который человечество сейчас творит своей деятельностью.

Понимание прошлого ледников Гренландии является критическим для прогнозирования будущего Земли. Ведь из-за таяния льда и повышения уровня моря тысячи городов могут оказаться под водой.

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