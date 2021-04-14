В турецких помидорах обнаружили вредителя
В грузе, который следовал из Турции, обнаружили южноамериканскую томатную моль. Вредителя обнаружили на румынской границе.
Источник:Agronews
Специалисты отдела фитосанитарных мер в Черновицкой области обнаружили вредителя в грузе весом 14,5 тонн, следовавшим из Турции.
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Специалисты нашли в продукции южноамериканскую томатную моль Tuta absoluta Meyrick. Груз повернули назад, а в страну-экспортера направили нотификацию.
Специалисты отмечают, что бороться с этой молью достаточно сложно, а своевременно ее обнаружить можно лишь при регулярных обследованиях в период вегетации растений и в условиях хранения плодов томатов.
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