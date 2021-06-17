Ученые создали ванилин из использованных бутылок

Ученые нашли новый способ использования пластиковых отходов как ресурса пищевой промышленности. Они превратили потребительский полиэтилен (ПЭТ) в ванилин.

Команда ученых из Эдинбургского университета использовала в лаборатории кишечную палочку для преобразования терефталевой кислоты – молекулы, полученной из ПЭТ – в молекулу, что предоставляет ванили характерный вкус и запах. То есть фактически исследователи создали из использованной пластиковой бутылки ванилин.

Интересно Эксперты BASF определили самые опасные болезни подсолнечника

Ученые надеются, что их открытие демонстрирует возможность использования пластика как нового ресурса для продуктов питания. Они продолжат эксперименты, чтобы сделать свой ванилин пригодным к употреблению людьми.

Также отмечается, что ежегодный объем ПЭТ-отходов в мире оценивается в 50 миллионов тонн, и каждый раз производство продукции в бутылках углубляет проблему переработки пластика.

Погода в Украине должна быть благоприятной для аграриев. Больше об этом читайте в материале Агро 24