Команда науковців з Единбурзького університету використала у лабораторії кишкову паличку для перетворення терефталевої кислоти — молекули, отриманої з ПЕТ — у молекулу, що надає ванілі характерний смак і запах. Тобто фактично дослідники зробили з використаної пластикової пляшки ванілін.

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Вчені сподіваються, що їхнє відкриття демонструє можливість використання пластику як нового ресурсу для продуктів харчування. Вони продовжать експерименти, аби зробити свій ванілін придатним до споживання людиною.

Також зазначається, що щорічний об'єм ПЕТ-відходів у світі оцінюється в 50 мільйонів тонн, і кожного разу виробництво продукції в пляшках поглиблює проблему переробки пластику.

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