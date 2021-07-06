Ученые вывели новые сорта винограда, специально приспособленные к украинским условиям
Источник:Садівництво по-українськи
Все больше сортов винограда благодаря селекционерам становятся приспособленными к украинским условиям. Коллекция новых сортов может похвастаться разнообразием по генетическому и географическому происхождению.
Ученые из ННЦ ИВиВ им. В. Е. Таирова провели первые скрещивания и получили первые сорта собственной селекции. Выведение новых сортов происходило на базе лучших интродуцированных сортов.
Интересно Bosch + BASF: начинает работу совместное предприятие по smart-земледелию
Полученные сорта стали аналогами классических распространенных сортов, но более выносливыми и приспособленными к условиям Северного Причерноморья.
Затем они использовали не только интродуцированные, но и собственные сорта и гибридные формы, которые имели больший уровень экологической пластичности.
В целом это преимущественно сложные межвидовые гибриды, но такие, как Мухчалони, Хусайне Кальта, Хусайне КАДУ и Хусайне черный относятся к среднеазиатской группы сортов и являются внутривидовыми гибридами Vitis vinifera.
Испанский повар вырастил гигантский огурец. Больше об этом читайте в материале Агро 24 "Гигант весом 8 килограммов: в Испании вырастили удивительный огурец".