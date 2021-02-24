В Украине авокадо постепенно входит в дневной рацион украинцев, что способствует значительному росту импорта этого продукта.

За последние 5 лет темпы роста импорта авокадо составляли не менее 45%. За этот период объем импорта вырос в 6 раз, а в денежном эквиваленте – в 8 раз.

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В 2020 году Украина импортировала 10,8 тсяч тонн авокадо. Сумма закупки составила 28,4 миллиона долларов. Это превышает показатель прошлого года на 28%.

Основная причина интереса к авокадо – тренд здорового питания.

Это привело к популяризации этого чрезвычайно питательного и богатого витаминами и микроэлементами фрукта среди вегетарианцев и гурманов Украины, – рассказала аналитик УКАБ Светлана Литвин.

Главными поставщиками авокадо в Украине являются страны с жарким климатом, такие как Перу (23%), Израиль (16%), Кения (15%), Южная Африка (12%) и Испания (10%).

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