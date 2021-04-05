Украина экспортирует почти все свое подсолнечное масло
Украинские производители являются крупнейшими экспортерами подсолнечного масла в мире. Они отправляют за границу 90% своей продукции.
Источник:УКАБ
Украина является крупнейшим производителем и экспортером подсолнечного масла в мире. Доля Украины составляет 31% мирового производства подсолнечного масла и 37% мирового экспорта данного продукта в денежном выражении.
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Отмечается, что Украина экспортирует более более 90% производимой продукции.
В 2020 году Украина экспортировала 6,9 миллионов тонн подсолнечного масла, что на 12% выше аналогичного показателя прошлого года. На мировом рынке существует стабильно растущий спрос на подсолнечное масло.
Крупнейшими импортерами данного продукта являются Индия и Китай. В последние годы обе страны являются активными импортерами, однако в течение 2018-20 годов особенно активизировался Китай, который в три раза увеличил свои импортные поставки.
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