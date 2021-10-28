По состоянию на сегодняшний день мыши поражают около 75% площадей озимых культур. Это касается как зерновых, так и рапса.

Кстати 45 биопрепаратов в портфолио: как BASF переводит защиту растений в sustainable-формат

Грызуны съедают молодые растения буквально на корне. Поэтому в следующем году урожай озимых может быть очень скупым. Если не начать принимать немедленные меры, уже зимой урожай может быть уничтожен полностью.

Всего 3 – 5 колоний мышей на гектаре поля могут нанести урожаю непоправимый ущерб. К примеру, в Ровенской области было зафиксировано 9 колоний грызунов на гектаре.

Для сохранения урожая эксперты советуют защитить растения родентицидами. Все необходимые меры следует принять в ближайшие сроки.

В Польше набрала обороты африканская чума. Больше об этом читайте в материале Агро 24 "Африканская чума свиней: Украина ограничит импорт мяса из Польши".