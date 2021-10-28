Станом на сьогодні миші вражають близько 75% площ озимих культур. Це стосується як зернових, так і ріпаку.

До речі 45 біопрепаратів у портфоліо: як BASF переводить захист рослин у sustainable-формат

Гризуни з'їдають молоді рослини буквально на корені. Через це наступного року урожай озимих може бути дуже скупим. Якщо не почати вживати негайних заходів, вже зимою урожай може бути знищений повністю.

Лише 3 – 5 колоній мишей на гектарі поля можуть завдати урожаю непоправної шкоди. До прикладу, у Рівненській області зафіксували 9 колоній гризунів на гектарі.

Для збереження урожаю експерти радять захистити рослини родентицидами. Усі необхідні заходи потрібно провести у найближчі терміни.

У Польщі набрала обертів африканська чума. Більше про це читайте у матеріалі Агро 24 "Африканська чума свиней: Україна обмежить імпорт м'яса з Польщі".