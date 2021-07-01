Уже сейчас украинские молочные компании готовят заявление о защите от белорусской молочной продукции.
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Как рассказал председатель совета директоров Союза молочных предприятий Украины Вадим Чагаровский, Беларусь уже давно поддержала запрет России на ввоз молочной продукции из Украины.
С 1 января 2016 ни одного килограмма молочной продукции из Украины на таможенную территорию Беларуси не последовало. Вместе с тем, для экспорта в Украину Беларусь открыла 14 молочных предприятий, – сказал он.
В феврале 14 молочных компаний подали заявление о специальном расследовании относительно защиты от растущего импорта. Минэкономики отказало в расследовании, поэтому молочники готовят повторное заявление.