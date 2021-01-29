В 2020 году объем импорта сыров в Украине вырос на 97%. При этом значительно увеличился спрос на нетрадиционные для нашей страны сорта.

Источник: УКАБ

Общая сумма импорта сыров в прошлом составила 210,4 миллиона долларов, что на 101,6 миллиона больше, чем годом ранее.

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Структура импорта сыров в Украине по категориям

свежие сыры – 26%

плавленые сыры – 13%

голубые сыры – 4,5%

сыры тертые или в порошке – 0,5%

другие сыры – 56%

Рост объема импорта произошел почти в каждой категории. На это повлияла, в первую очередь, внутренняя цена на сырье. При этом в 2020 году значительно вырос спрос на редкие сорта сыров.

Импорт редких сортов в Украину

Гауда (Gouda) – больше в 3,4 раза (3 тысяч тонн)

Фета (Feta) – больше в 2,6 (0,75)

Чеддер (Cheddar) – больше в 2,5 (0,45)

Горгонзола (Gorgonzola) – больше в 2,2 (0,17)

Эдем (Edam) – больше в 2 (0,61)

Пармезан (ParmіgіanoReggіano) – больше в 1,7 (0,23)

Бри (Brіe) – больше в 1,5 (3,2)

Камамбер (Camembert) – больше в 1,5 (1,1)

Топ5 стран-поставщиков сыров в Украине

(тысячи тонн)

Польша – 22,4 (48%)

Германия – 9,2 (20%)

Франция – 3,8 (8%)

Нидерланды – 3,5 (7%)

Италия – 1,9 (4%)

Ситуация, которая сложилась на рынке сыров в Украине, идет не на пользу отечественным производителям, поскольку им сложно конкурировать в цене и качестве с продукцией ЕС. Пытаясь восстановить во второй половине 2020 года производство сыров, украинские производители должны были максимально экспортировать, зная, что в начале 2021 года продажи будут слабыми,

– говорят эксперты.

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