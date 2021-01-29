Украина начала покупать больше сыров редких сортов
В 2020 году объем импорта сыров в Украине вырос на 97%. При этом значительно увеличился спрос на нетрадиционные для нашей страны сорта.
Источник: УКАБ
Общая сумма импорта сыров в прошлом составила 210,4 миллиона долларов, что на 101,6 миллиона больше, чем годом ранее.
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Структура импорта сыров в Украине по категориям
- свежие сыры – 26%
- плавленые сыры – 13%
- голубые сыры – 4,5%
- сыры тертые или в порошке – 0,5%
- другие сыры – 56%
Рост объема импорта произошел почти в каждой категории. На это повлияла, в первую очередь, внутренняя цена на сырье. При этом в 2020 году значительно вырос спрос на редкие сорта сыров.
Импорт редких сортов в Украину
- Гауда (Gouda) – больше в 3,4 раза (3 тысяч тонн)
- Фета (Feta) – больше в 2,6 (0,75)
- Чеддер (Cheddar) – больше в 2,5 (0,45)
- Горгонзола (Gorgonzola) – больше в 2,2 (0,17)
- Эдем (Edam) – больше в 2 (0,61)
- Пармезан (ParmіgіanoReggіano) – больше в 1,7 (0,23)
- Бри (Brіe) – больше в 1,5 (3,2)
- Камамбер (Camembert) – больше в 1,5 (1,1)
Топ5 стран-поставщиков сыров в Украине
(тысячи тонн)
- Польша – 22,4 (48%)
- Германия – 9,2 (20%)
- Франция – 3,8 (8%)
- Нидерланды – 3,5 (7%)
- Италия – 1,9 (4%)
Ситуация, которая сложилась на рынке сыров в Украине, идет не на пользу отечественным производителям, поскольку им сложно конкурировать в цене и качестве с продукцией ЕС. Пытаясь восстановить во второй половине 2020 года производство сыров, украинские производители должны были максимально экспортировать, зная, что в начале 2021 года продажи будут слабыми,
– говорят эксперты.
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