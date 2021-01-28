За последние три года количество украинцев, которые держат коров, уменьшилась втрое. Причина – это не выгодно: расходы на содержание превышают заработок.

Источник: Agronews

В последние годы количество коров в селах существенно уменьшилось – держать их невыгодно, расходы на хозяйство превышают заработок, дотаций от государства нет, земли для выгула поголовья в селах не дают.

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Если мелкие фермеры из близлежащих к крупным городам регионов имеют возможность продавать молоко на рынках, то у жителей отдаленных сел такой возможности нет: ездить в город далеко, а заготовители покупают молоко крайне дешево.

Кроме того, содержание коров – трудоемкая работа. И проблемы усугубляются, потому что нет пастбищ, возможности и ресурсов купить корм, а также очень мало вариантов сбыта молока.

Продуктовое будущее

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