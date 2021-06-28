В течение января-мая 2021 года украинские производители экспортировали 390 тонн улиток. Это на целых 37% больше, чем в аналогичный период прошлого года.

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В денежном эквиваленте показатель составил 616 тысяч долларов. Интересно, что в денежном выражении разница не такая существенная, ведь цена на продукцию снизилась.

Крупнейшим покупателем украинских улиток стала Литва (528 тысяч долларов). Также в тройку лидеров вошли Грузия (48 тысяч долларов) и Польша (28 тысяч долларов).

Украинские стоит ожидать подорожания свинины. Больше об этом читайте в материале Агро 24 "Свинина в Украине скоро подорожает".