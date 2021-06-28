Впродовж січня-травня 2021 року українські виробники експортували 390 тонн равликів. Це на цілих 37% більше, ніж в аналогічний період минулого року.

Читайте також Досконалий захист: як працює на соняшнику фунгіцид Піктор

У грошовому еквіваленті показник склав 616 тисяч доларів. Цікаво, що у грошовому вимірі різниця не така суттєва, адже ціна на продукцію знизилася.

Найбільшим покупцем українських равликів стала Литва (528 тисяч доларів). Також до трійки лідерів увійшли Грузія (48 тисяч доларів) та Польща (28 тисяч доларів).

Українцям варто очікувати подорожчання свинини. Більше про це читайте у матеріалі Агро 24 "Свинина в Україні незабаром подорожчає".