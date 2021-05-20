Традиционно наращивает поголовье свиней промышленный сектор. В 2021 году профессиональные свинохозяйства увеличили поголовье свиней до 3,69 миллиона голов. Это на 9,6% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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В хозяйствах населения ситуация противоположная. Здесь показатель сократился до 2,19 миллиона голов, то есть на 7,9%.

Отметим, что данные приведены без учета временно оккупированной территории Крыма, Севастополя и части временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.

Ученые определили, какое масло является наиболее полезным для здоровья. Больше об этом читайте в материале Агро 24 "Какое масло укрепляет сердце и сосуды: вывод ученых".