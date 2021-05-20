Традиційно нарощує поголів'я свиней промисловий сектор. У 2021 році професійні свиногосподарства збільшили поголів’я свиней до 3,69 мільйона голів. Це на 9,6% більше у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

Цікаво Україна зменшила імпорт картоплі

У господарствах населення ситуація протилежна. Тут показник скоротився до 2,19 мільйона голів, тобто на 7,9%.

Зазначимо, що дані наведені без урахування тимчасово окупованої території Криму, Севастополя і частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.

Вчені визначили, яка олія є найбільш корисною для здоров'я. Більше про це читайте у матеріалі Агро 24 "Яка олія зміцнює серце та судини: висновок вчених".