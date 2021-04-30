Китай – это ключевой торговый партнер Украины в Азии. Показатели 2020 года показывают, что отношения между странами сильно оживились.

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В прошлом году товарооборот между Украиной и Китаем вырос на 20,5% до 15,4 миллиардов долларов. Экспорт товаров из Украины в Китай вырос вдвое – до 7,1 миллиардов долларов. Половину украинского экспорта в Китай составляет аграрная продукция.

Китай заинтересован в расширениях позиций украинских товаров на своем рынке и рассматривает доступ на него касательной к аграрной продукции.

Ученые создали невероятный банан. Больше об этом читайте в материале Агро 24 "Голубые бананы: ученые создали уникальную новинку".