За прогнозом науковців Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки", валовий збір зернових та зернобобових культур цьогоріч складе 70,7 мільйона тонн, що на 8,8% перевищить показник 2020 року (65 мільйонів тонн). Це буде другий за обсягами виробництва збіжжя показник за часів незалежності України після рекордного 2019-го, повідомив директор центру – академік НААН Юрій Лупенко.

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Яких культур зберуть найбільше?

Збільшення валового збору зернових і зернобобових культур відбудеться, в першу чергу, за рахунок досягнення рекордних врожаїв озимої пшениці – на рівні 28,5 мільйона тонн та озимого ячменю – 3,95 мільйона тонн, а також збільшення з 29,8 мільйона тонн до 31,1 мільйона тонн урожаю кукурудзи на зерно займає найбільшу частку в українському короваї, – відзначив Лупенко.

Високу частку у новому врожаї збереже і ярий ячмінь. Але якщо у 2019 році виробництво цієї культури склало 5 мільйонів тонн, а торік знизилося до 4,5 мільйона тонн, то цього року очікується подальше зменшення – до 4,4 мільйонів тонн, зазначив науковець.

Найвідчутніше зростання

Обсяги озимих зернових зростуть найвідчутніше серед усіх сільськогосподарських культур – на 15,9 % проти 2020 року. При цьому врожаї збільшаться по усіх культурах – пшениця, жито та ячмінь. По ярих зернових зростання складе 3,1%, по зернобобових – 8,7 %.

Зменшення врожаю серед зернових культур очікується лише по чотирьох основних культурах – по вівсу (‑19,5 %), просу (‑17,7 %), рису (‑8,3 %) та ярому ячменю (‑1,4 %).

Позитивна і негативна динаміка виробництва продукції озимих культур буде досягнута за рахунок збільшення і зменшення посівних площ відповідно.

Оптимістичний і песимістичний сценарії

Обсяги валового збору по зернових культурах розраховувалися переважно за середнім сценарієм, тоді як за оптимістичним збір зерна може скласти майже 80 мільйонів тонн, а за песимістичним – 67,7 мільйона тонн. Остаточний результат буде формуватися залежно від погодних умов року і, цілком ймовірно, може збільшитись на користь оптимістичного прогнозу, резюмує Юрій Лупенко.