Украина опустилась в рейтинге экспортеров пшеницы
В этом году украинские производители не смогли экспортировать больше зерна, чем в предыдущие годы.
Источник:AgroTimes
Украина в мировом рейтинге экспортеров пшеницы опустилась на одну строчку и переместилась с 5-го на 6-ое место.
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Главные причины: сокращение посевных площадей под пшеницей, снижение показателя урожайности, а также рост конкуренции на глобальной арене.
Валовой сбор пшеницы в 2020/21 маркетинговом году составляет 25,2 миллиона тонн. Это на 11% меньше, чем в 2019/20 МГ, но на 2,4% больше по сравнению с 2018/19 МГ.
Доля Украины в мировом производстве сократилась с рекордных 3,8% в 2019/20 МГ до 3,3%. Зато общее мировое предложение пшеницы в этом году увеличилась более чем 1%, – подчеркнула руководитель отдела локальных рынков "АПК-Информ" Анна Танская.
Несмотря на неблагоприятное влияние погоды и сокращения урожая пшеницы в Украине, страна по-прежнему, обеспечивает практически 10% мирового экспорта.
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