Украина – на последнем месте в Европе по потреблению сыра

Сыр – один из наиболее желаемых продуктов на столах украинцев. Но из-за высокой стоимости и низкой покупательной способности Украина не может похвастаться большими объемами потребления этого продукта.

Украинцы потребляют в разы меньше сыра, чем жители других стран. С расчетом на одного человека граждане Украины потребляют 4,66 килограмма сыра в год.

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К примеру, средний показатель в европейских странах составляет 18,3 килограмма. В США он достигает почти 17,5 килограмм, в Канаде – более 14,4 килограмма, в Австралии – почти 11,8 килограмма, в Аргентине – более 9,5 кг.

Также специалисты подчеркнули, что украинцы стали потреблять больше импортируемой продукции, ведь она имеет более низкую цену, чем украинская.

В прошлом году основными поставщиками сыра в Украину были Польша, Франция, Германия, Италия и Нидерланды.

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