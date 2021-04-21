Украинский импортное молоко получило нового покупателя. Свой рынок для украинских производителей молока и молочных продуктов открыла Ливия.

Украина договорилась об открытии еще одного внешнего рынка для украинских производителей молока и молочных продуктов.

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На этот раз открыто рынок Ливии для украинского молока и молочных продуктов. Спасибо за сотрудничество компетентным органам Ливии и поверенным в делах государства Ливия в Украине господину Бениссу Аделу, с которым я имела продуктивную встречу в начале апреля, – сообщила Владислава Магалецкая.

Это уже пятый рынок для наших производителей и экспортеров молокопродуктов, который Госпродпотслужба открыла в этом году. С января 2021 года украинские экспортеры молока и молочных продуктов получили возможность экспортировать свою продукцию в Ливан, Японию, Аргентину и Южную Корею.

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