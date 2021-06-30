Украина снизила производство индейки
30 июня 2021 , 12:06Читати новину українською
Источник:Державна служба статистики
Украинские производители мяса сокращают объемы производства. Не стали исключением и производители индейки.
В январе – мае 2021 в Украине произвели 10,3 тысяч тонн свежего или охлажденного мяса индеек.
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По сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель упал на 2,5%.
Позитивным сигналом может быть майский показатель – он вырос на 0,8% до 2 тысяч тонн.
Также сообщается, что данные представлены без учета временно оккупированной территории Крыма, Севастополя и части временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.Украине удалось оказаться среди лидеров экспортеров курятины в ЕС. Больше об этом читайте в материале Агро 24 "Украина снова в топе экспортеров курятины в ЕС".