Украина снизила производство индейки

Украинские производители мяса сокращают объемы производства. Не стали исключением и производители индейки.

В январе – мае 2021 в Украине произвели 10,3 тысяч тонн свежего или охлажденного мяса индеек.

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По сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель упал на 2,5%.

Позитивным сигналом может быть майский показатель – он вырос на 0,8% до 2 тысяч тонн.

Также сообщается, что данные представлены без учета временно оккупированной территории Крыма, Севастополя и части временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.

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