Українські цукрові заводи в 2020 році виробили 982 тисячі тонн солодкого продукту, що на 34% нижче рівня-2019. Падіння виробництва відбувається на тлі скорочення споживання і експорту.

Причины сокращения производства – уменьшение объемов выращивания сахарной свеклы в Украине и низкие цены на сахар на украинском и мировом рынках.

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В 2020 году было собрано 8,3 миллиона тонн сахарной свеклы, что 19% меньше валового сбора предыдущего года, – отмечает аналитик Украинского клуба аграрного бизнеса Светлана Литвин. – Сокращение произошло в основном через уменьшение посевных площадей. Два предыдущих года уровень рентабельности выращивания сахарной свеклы был отрицательный, соответственно, часть аграриев внесли коррективы в свои посевные площади, переключившись на более рентабельные культуры. Не очень благоприятные погодные условия 2020 года, которые привели к позднему старту сбора урожая, в сочетании с недостаточным использованием пестицидов и агрохимикатов из-за ограниченности финансовых ресурсов снизили урожайность и сахаристость свеклы.

В целом, начиная с 2016-го до начала 2020 года, мировые цены на сахар демонстрировали постепенное снижение, и цена на сахар на мировом рынке упала на 48%. Причиной этому послужили избыточное предложение в комбинации с мировой тенденцией на здоровое питание с уменьшением уровня потребления сахара. Подобная тенденция наблюдалась и в Украине – за последние 5 лет уровень потребления сахара на 1 человека сократился на 19% и в 2019 году составил 28,8 килограммов в год.

При этом, в 2020 году было экспортировано 151 тысяча тонн сахара, что 36% меньше предыдущего года. За первые два месяца 2021-го украинский экспорт сахара практически отсутствует, так как уменьшение предложения привело к росту цен и заинтересованности производителей реализовать продукцию именно на внутреннем рынке. Однако надо учесть, что в течение года мировые цены на сахар будут расти. Низкая цена в предыдущие годы сократила объемы производства не только в Украине, а также в ряде стран-производителей.

Рост цены на мировом рынке дает основания надеяться на восстановление объемов производства сахара как для удовлетворения внутренних потребностей, так и для восстановления экспортных отгрузок в соответствии с потребностями мирового рынка. Сейчас министерство экономики рассматривает вариант введения квоты на импорт сахара-сырца из тростника на уровне 260 тысячи тонн в 2021 году и уже принимает заявки на распределение данной квоты.

Производство сахара в ЕС

В 2020/2021 маркетинговом году в Европейском Союзе ожидается уменьшение производства сахара, включая изоглюкозы (глюкозно-фруктозный сироп), до показателя в 15,4 миллиона тонн, что почти на 15% ниже, чем в предыдущем маркетинговом году. Такой расчет обнародовала компания-производитель сахара Pfeifer&Langen.

Между тем…

Мировой прогноз на пшеницу на 2020/2021 годы предусматривает увеличение потребления, экспорта и уменьшения запасов. Подробнее об этом читайте в материале Агро24 "Новый рекорд: мировое производство пшеницы продолжает расти".