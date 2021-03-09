Украина установила антирекорд по производству муки
Украинская отрасль производства муки переживает не лучшие времена.
Источник:"Борошномели України"
Согласно данным статистики, в январе 2021 Украина изготовила лишь 84,9 тысяч тонн муки.
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Это абсолютный месячный минимум с 1999 года. Кроме того, объем муки в январе 2021 в 2,5 раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
Среднемесячный показатель производства муки в июле-январе 2020/21 маркетингового года составил 114,2 тысяч тонн.
О причинах такого резкого падения производства муки пока не сообщается.
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