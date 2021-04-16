С начала года Украина сократила поставки зерна на внешние рынки. Сейчас показатель составляет на 20% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

За 9 месяцев 2020/2021 маркетингового года Украина експортовала 14,4 миллиона тонн пшеницы и 16,5 миллиона тонн кукурузы. Это на 20% и 29% меньше аналогичного периода прошлого года.

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Такое сокращение связано с недополучением урожаев данных культур летом 2020 года. Однако, благодаря росту цен на пшеницу и кукурузу, падение экспортной выручки не такое стремительное. За указанный период экспортная выручка по пшенице сократилась 20%, а по кукурузе – на 7%, – сообщает эксперт Светлана Литвин.

Повышенный спрос на кукурузу на мировом рынке привел к нетипичной ценовой ситуации на украинском рынке зерновых. Традиционно цена на пшеницу превышала цену на кукурузу. Но на данный момент цена закупки в украинских портах на кукурузу на 8-10% превышает цену пшеницы.

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