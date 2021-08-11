Украина стала вторым экспортером меда в мире

Украинские производители меда существенно увеличили экспорт своего товара, и наша страна вышла на 2 место среди крупнейших поставщиков меда в мире.

В топ-5 ключевых экспортеров натурального меда на мировой рынок вошли Китай, Украина, Аргентина, Индия и Бразилия. Суммарно указанные страны сгенерировали 54% мирового экспорта в 2020 году, – написала на своей странице в Facebook консультант Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) Анна Бурка.

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В целом, по данным ITC TradeMap 2021, мировая торговля медом в 2020 году выросла до 711 300 тонн, что на 13% превышает показатель 2019-го.



Мировая торговля медом / Инфографика ITC TradeMap

В стоимостном выражении рынок достиг 2,25 миллиарда долларов – это на 15% выше результата 2019 года.



Динамика экспорта меда / Инфографика ITC TradeMap

По мнению Анны Бурки, рост спроса на мед обусловлен, в первую очередь, влиянием пандемии COVID-19, формированием новых потребительских привычек и ориентацией на продукты с пользой для здоровья, которые положительно влияют на иммунную систему.

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