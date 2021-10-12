По данным Госстата, в первые три месяца 2020/2021 маркетингового года Украина – по сравнению с аналогичным периодом-2019/2020 – увеличила экспортные отгрузки пшеницы, ячменя и рапса в натуральном и денежном измерениях.
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Причем по всем трем культурам темпы роста экспортной выручки превышают темпы роста экспортных отгрузок в натуральном выражении. Такая тенденция обусловлена ростом цен на данные культуры на мировом рынке по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Эксперты УКАБ отмечают, что пшеница, ячмень и рапс относятся к экспортноориентируемым культурам в Украине.
Результаты экспорта
за три месяца 2020/21 маркетингового года
Пшеница
- Объем – 9 миллионов тонн (+3% к прошлому году)
- Экспортная выручка – 2,1 миллиарда долларов (+28% к прошлому году)
Основные страны-импортеры:
- Индонезия (25% экспортной выручки)
- Египет (11%)
- Турция (9%)
- Пакистан (5%)
- Бангладеш (5%)
Ячмень
- Объем – 3,8 миллиона тонн (+31%)
- Экспортная выручка – 838 миллионов долларов (+68%)
Основные страны-импортеры:
- Китай (61%)
- Турция (11%)
- Саудовская Аравия (8%)
- Ливия (6%)
- Иордания (3%)
Рапс
- Объем – 1,7 миллиона тонн (+7%)
- Экспортная выручка – 1 миллиард долларов (+56%)
Основные страны-импортеры:
- Германия (26%)
- Бельгия (15%)
- Пакистан (15%)
- Нидерланды (10%)
- Франция (8%)
Украинский экспорт пшеницы, ячменя и рапса / Инфографика УКАБ
Общий прирост
В целом, в этом году отечественные аграрии существенно увеличили объемы международной торговли агропродовольственной продукцией всех видов. Подробнее об этом читайте в материале Агро24 "Украина увеличила экспорт и импорт аграрных товаров".