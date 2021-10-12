По данным Госстата, в первые три месяца 2020/2021 маркетингового года Украина – по сравнению с аналогичным периодом-2019/2020 – увеличила экспортные отгрузки пшеницы, ячменя и рапса в натуральном и денежном измерениях.

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Причем по всем трем культурам темпы роста экспортной выручки превышают темпы роста экспортных отгрузок в натуральном выражении. Такая тенденция обусловлена ​​ростом цен на данные культуры на мировом рынке по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Эксперты УКАБ отмечают, что пшеница, ячмень и рапс относятся к экспортноориентируемым культурам в Украине.

Результаты экспорта
за три месяца 2020/21 маркетингового года

Пшеница

  • Объем – 9 миллионов тонн (+3% к прошлому году)
  • Экспортная выручка – 2,1 миллиарда долларов (+28% к прошлому году)

Основные страны-импортеры:

  1. Индонезия (25% экспортной выручки)
  2. Египет (11%)
  3. Турция (9%)
  4. Пакистан (5%)
  5. Бангладеш (5%)

Ячмень

  • Объем – 3,8 миллиона тонн (+31%)
  • Экспортная выручка – 838 миллионов долларов (+68%)

Основные страны-импортеры:

  1. Китай (61%)
  2. Турция (11%)
  3. Саудовская Аравия (8%)
  4. Ливия (6%)
  5. Иордания (3%)

Рапс

  • Объем – 1,7 миллиона тонн (+7%)
  • Экспортная выручка – 1 миллиард долларов (+56%)

Основные страны-импортеры:

  1. Германия (26%)
  2. Бельгия (15%)
  3. Пакистан (15%)
  4. Нидерланды (10%)
  5. Франция (8%)


Украинский экспорт пшеницы, ячменя и рапса / Инфографика УКАБ

Общий прирост

В целом, в этом году отечественные аграрии существенно увеличили объемы международной торговли агропродовольственной продукцией всех видов. Подробнее об этом читайте в материале Агро24 "Украина увеличила экспорт и импорт аграрных товаров".