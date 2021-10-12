За даними Держстату, у перші три місяці 2020/2021 маркетингового року Україна – в порівнянні з аналогічним періодом-2019/2020 – збільшила експортні відвантаження пшениці, ячменю та ріпаку в натуральному та грошовому вимірах.

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Причому по всім трьом культурам темпи зростання експортної виручки перевищують темпи зростання експортних відвантажень в натуральному виразі. Така тенденція зумовлена зростанням цін на дані культури на світовому ринку в порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

Експерти УКАБ зазначають, що пшениця, ячмінь і ріпак належать до експортноорієнтованих культур в Україні.

Результати експорту
за три місяці 2020/21 маркетингового року

Пшениця

  • Обсяг – 9 мільйонів тонн (+3% до минулого року)
  • Експортна виручка – 2,1 мільярда доларів (+28% до минулого року)

Основні країни-імпортери:

  1. Індонезія (25% експортної виручки)
  2. Єгипет (11%)
  3. Туреччина (9%)
  4. Пакистан (5%)
  5. Бангладеш (5%)

Ячмінь

  • Обсяг – 3,8 мільйона тонн (+31%)
  • Експортна виручка – 838 мільйонів доларів (+68%)

Основні країни-імпортери:

  1. Китай (61%)
  2. Туреччина (11%)
  3. Саудівська Аравія (8%)
  4. Лівія (6%)
  5. Йорданія (3%)

Ріпак

  • Обсяг – 1,7 мільйона тонн (+7%)
  • Експортна виручка – 1 мільярд доларів (+56%)

Основні країни-імпортери:

  1. Німеччина (26%)
  2. Бельгія (15%)
  3. Пакистан (15%)
  4. Нідерланди (10%)
  5. Франція (8%)


Український експорт пшениці, ячменю та ріпаку / Інфографіка УКАБ

Загальне зростання

Загалом цьогоріч вітчизняні аграрії суттєво збільшили обсяг міжнародної торгівлі агропродовольчою продукцією всіх видів. Детальніше про це читайте в матеріалі Агро24 "Україна збільшила експорт та імпорт аграрних товарів".