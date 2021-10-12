За даними Держстату, у перші три місяці 2020/2021 маркетингового року Україна – в порівнянні з аналогічним періодом-2019/2020 – збільшила експортні відвантаження пшениці, ячменю та ріпаку в натуральному та грошовому вимірах.
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Причому по всім трьом культурам темпи зростання експортної виручки перевищують темпи зростання експортних відвантажень в натуральному виразі. Така тенденція зумовлена зростанням цін на дані культури на світовому ринку в порівнянні з аналогічним періодом минулого року.
Експерти УКАБ зазначають, що пшениця, ячмінь і ріпак належать до експортноорієнтованих культур в Україні.
Результати експорту
за три місяці 2020/21 маркетингового року
Пшениця
- Обсяг – 9 мільйонів тонн (+3% до минулого року)
- Експортна виручка – 2,1 мільярда доларів (+28% до минулого року)
Основні країни-імпортери:
- Індонезія (25% експортної виручки)
- Єгипет (11%)
- Туреччина (9%)
- Пакистан (5%)
- Бангладеш (5%)
Ячмінь
- Обсяг – 3,8 мільйона тонн (+31%)
- Експортна виручка – 838 мільйонів доларів (+68%)
Основні країни-імпортери:
- Китай (61%)
- Туреччина (11%)
- Саудівська Аравія (8%)
- Лівія (6%)
- Йорданія (3%)
Ріпак
- Обсяг – 1,7 мільйона тонн (+7%)
- Експортна виручка – 1 мільярд доларів (+56%)
Основні країни-імпортери:
- Німеччина (26%)
- Бельгія (15%)
- Пакистан (15%)
- Нідерланди (10%)
- Франція (8%)
Український експорт пшениці, ячменю та ріпаку / Інфографіка УКАБ
Загальне зростання
Загалом цьогоріч вітчизняні аграрії суттєво збільшили обсяг міжнародної торгівлі агропродовольчою продукцією всіх видів. Детальніше про це читайте в матеріалі Агро24 "Україна збільшила експорт та імпорт аграрних товарів".