Украина стала зарабатывать значительно больше на экспорте трех агрокультур

Хорошие урожаи пшеницы, ячменя и рапса позволили Украине в этом году существенно увеличить объемы их экспорта.

По данным Госстата, в первые три месяца 2020/2021 маркетингового года Украина – по сравнению с аналогичным периодом-2019/2020 – увеличила экспортные отгрузки пшеницы, ячменя и рапса в натуральном и денежном измерениях.

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Причем по всем трем культурам темпы роста экспортной выручки превышают темпы роста экспортных отгрузок в натуральном выражении. Такая тенденция обусловлена ​​ростом цен на данные культуры на мировом рынке по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Эксперты УКАБ отмечают, что пшеница, ячмень и рапс относятся к экспортноориентируемым культурам в Украине.

Результаты экспорта

за три месяца 2020/21 маркетингового года

Пшеница

Объем – 9 миллионов тонн (+3% к прошлому году)

Экспортная выручка – 2,1 миллиарда долларов (+28% к прошлому году)

Основные страны-импортеры:

Индонезия (25% экспортной выручки) Египет (11%) Турция (9%) Пакистан (5%) Бангладеш (5%)

Ячмень

Объем – 3,8 миллиона тонн (+31%)

Экспортная выручка – 838 миллионов долларов (+68%)

Основные страны-импортеры:

Китай (61%) Турция (11%) Саудовская Аравия (8%) Ливия (6%) Иордания (3%)

Рапс

Объем – 1,7 миллиона тонн (+7%)

Экспортная выручка – 1 миллиард долларов (+56%)

Основные страны-импортеры:

Германия (26%) Бельгия (15%) Пакистан (15%) Нидерланды (10%) Франция (8%)



Украинский экспорт пшеницы, ячменя и рапса / Инфографика УКАБ

Общий прирост

В целом, в этом году отечественные аграрии существенно увеличили объемы международной торговли агропродовольственной продукцией всех видов. Подробнее об этом читайте в материале Агро24 "Украина увеличила экспорт и импорт аграрных товаров".