В конце 2020 года Европарламент признал эквивалентность системы сертификации украинских семян в ЕС. Это решение значительно упростило процедуру экспортных отгрузок в Европу, и положительных последствий долго ждать не пришлось. За 9 месяцев 2021 года Украина экспортировала в Евросоюз 1154 тонн зерновых культур в качестве семян, что в 2,1 раза превышает показатель за аналогичный период прошлого года.

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Что и куда экспортирует Украина?

На экспорт идут семена пшеницы и кукурузы. Причем, по сравнению с прошлым годом, экспорт пшеницы начался практически с нуля и вырос до 328 тонн. Основные страны-импортеры – Чехия, Германия и Литва.

Экспорт семян кукурузы вырос на 51% и составил в первые 9 месяцев года 826 тонн. Основные страны-импортеры – Венгрия, Германия и Румыния.

Какая выручка за экспорт?

На первый взгляд объем экспорта зерновых в качестве семян незначителен по сравнению объемами экспорта продовольственного и фуражного зерна, – говорит аналитик УКАБ Светлана Литвин. – Однако стоит отметить, что стоимость семенного материала значительно выше стоимости зерновых другого назначения. Так, за 9 месяцев 2021 года украинские компании только от экспорта семян зерновых культур в ЕС получили выручку в 2,1 миллиона долларов.