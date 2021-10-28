Наприкінці 2020 року Європарламент визнав еквівалентність системи сертифікації українського насіння в ЄС. Це рішення значно спростило процедуру експортних відвантажень до Європи, і позитивні наслідки довго чекати не довелося. За 9 місяців 2021 року Україна експортувала до Євросоюзу 1154 тонн зернових культур в якості насіння, що в 2,1 рази перевищує показник за аналогічний період минулого року.

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Що і куди експортує Україна?

На експорт іде насіння пшениці й кукурудзи. Причому, в порівнянні з минулим роком, експорт пшениці розпочався практично з нуля і зріс до 328 тонн. Основні країни-імпортери – Чехія, Німеччина та Литва.

Експорт насіння кукурудзи зріс на 51% і склав у перші 9 місяців року 826 тонн. Основні країни-імпортери – Угорщина, Німеччина і Румунія.

Яка виручка за експорт?

На перший погляд, обсяг експорту зернових в якості насіння незначний у порівнянні обсягами експорту продовольчого та фуражного зерна, – каже аналітик УКАБ Світлана Литвин. – Проте варто зазначити, що вартість насіннєвого матеріалу значно вища за вартість зернових іншого призначення. Так, за 9 місяців 2021 року українські компанії лише від експорту насіння зернових культур в ЄС отримали виручку 2,1 мільйона доларів.