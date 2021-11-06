Украина существенно нарастила производство рыбной продукции
6 ноября 2021 , 09:45Читати новину українською
Источник:Правительственный портал
За период январь – сентябрь 2021 года в Украине – по сравнению с аналогичным периодом-2020 – выросло производство рыбной продукции.
По данным Госстата Украины, за отчетный период было произведено 3062 тонны копченой рыбы (включая филе; кроме тихоокеанского, атлантического и дунайского лосося, сельди и форели, а также кроме рыбьих голов, хвостов и брюшек). Это на 9,4% больше, чем за январь – сентябрь прошлого года.
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Рост производства рыбной продукции также наблюдался по следующим товарным позициям:
- рыба вяленая, сушеная, соленая или несоленая; рыба соленая, но не сушеная; рыба в рассоле (кроме рыбы копченой, филе из рыбы, рыбьих голов, хвостов и брюшек) – 7 809 тонн (+3,2%)
- готовые продукты и консервы из рыбы, другие (кроме целых или кусочками и блюд из рыбы) – 9 809 тонн (+13,9%)
- рыба сушеная и вяленая – 3 641 (+5,9%)
- сельди соленой – 2 590 (+3%)
- икра разных рыб – 2 820 (+13,4%)
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Также с начала года в Украине произведено (данные в тоннах):
- продукты готовые и консервы из сардин, сардинелы, кильки и шпротов, целые или кусочками, в уксусе, масле, маринаде, томате (кроме фарша и блюд из рыбы) – 8 535
- продукты готовые и консервы из сельди, целые или кусочками, в уксусе, масле, маринаде, томате (кроме фарша и блюд из рыбы) – 2 363
- рыба соленая (кроме сельдей) – 1 577
- готовые продукты и консервы из другой рыбы, целые или кусочками, в уксусе, масле, маринаде, томате (кроме фарша и блюд готовых из рыбы) – 1 194
- продукты готовые и консервы из скумбрии, целые или кусочками, в уксусе, масле, маринаде, томате (кроме фарша и блюд из рыбы) – 459